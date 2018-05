Straubinger Tagblatt: Trumps Totalausfall in Nordkorea

Straubing (ots) - Die nun erreichten atmosphärischenVerbesserungen einfach so beiseite zu wischen, ist leichtfertig undhat die Welt nicht sicherer gemacht. Die amerikanische Diplomatiehätte andere Mittel gehabt, um das Ziel der Nichtverbreitung vonAtomwaffen zu erreichen. Doch ein Trump'scher Plan B ist nirgendwo inSicht. Damit haben die USA wiederum einen Gutteil an Vertrauen in derWelt eingebüßt. Als Makler für Frieden und atomare Abrüstung taugensie unter diesem Präsidenten nicht. Als Deal-Maker ist Trump einTotalausfall.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell