Straubinger Tagblatt: Trump die Zähne zeigen

Ist Europa somit also schutzlos einemChauvinisten ausgeliefert? So mag es scheinen, doch gibt es auchMittel, die selbst einen so beratungsresistenten Zeitgenossen zurBesinnung bringen können. Eines ist der Schulterschluss mit alljenen, die ebenfalls auf Trumps Abschussliste stehen. Ein Beispielist der Handelsvertrag mit Japan, dem ähnliches mit China folgensollte. Eine solche handelspolitische Allianz hätte das Zeug, die USAauf diesem Gebiet zu isolieren.