Straubinger Tagblatt: Zu Trump Trumps Wahnsinn

Deshalb ist der Weg einer Abgrenzung von den USAfür uns in Europa tatsächlich unerlässlich. Von dort wird inabsehbarer Zeit kein Heil zu erwarten sein. Es gilt, was immer gilt,wenn jemand nicht mehr richtig tickt: drei Schritte zurücktreten,noch eher fünf, die eigene Sicherheit in den Vordergrund rücken undin heilsame Distanz zum Partner von gestern und vorgestern gehen. Dasbedeutet dann auch: keine weitere Aufrüstung Europas im Rahmen derNato und auch das Wissen, dass Waffenlieferungen nach Saudi-Arabienein Pulverfass aufmunitionieren, das morgen schon die ganze Welt inBrand setzen kann. Es liegt vor allem an Frankreich und Deutschland,das europäische Erbe einer schwer erkämpften Friedensgeschichtefortzuschreiben.