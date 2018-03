Straubinger Tagblatt: Trump, ein Präsident zum Fremdschämen

Straubing (ots) - Ein Problem für Trump könnte allerdings dasSchweigegeld werden, das "Stormy Daniels" gezahlt wurde. Es kamangeblich nicht vom heutigen Präsidenten selbst, sondern von seinemRechtsbeistand Michael Cohen. Das könnte als illegale Wahlkampfspendevom Anwalt an den Klienten gewertet werden. Möglich also, dass dieseAngelegenheit dem Präsidenten noch juristische Scherereien bereitenwird, und ihn nicht die Affäre selbst in die Bredouille bringt,sondern der Versuch, die zu vertuschen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell