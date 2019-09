Straubinger Tagblatt: Thomas-Cook-Pleite - Der Dominoeffekt

Straubing (ots) - Das war zu befürchten: Nach der Pleite derKonzernmutter musste auch die Deutsche Thomas Cook Gläubigerschutzbeantragen. Anders als bei der Airline Condor, demSchwesterunternehmen, gab es keine rasche Entscheidung überStaatshilfe. Der befürchtete Dominoeffekt ist eingetreten. Was fürdie Beschäftigten ganz bitter ist. Was am Ende desInsolvenzverfahrens von dem Unternehmen übrig bleibt, ist ebensooffen wie die Frage, ob die Condor-Rettung mehr als eine Verlängerungdes Sterbens ist. Die Fluggesellschaft verhandelt bereits mitmöglichen Käufern, die es allerdings vor allem auf lukrativeFiletstücke abgesehen haben dürften.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell