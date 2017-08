Straubinger Tagblatt: Terror: Aus den Erfahrungen lernen

Straubing (ots) - Vorschläge, noch mehr für die Sicherheit derMenschen in der Bundesrepublik zu tun, gibt es genug. Dazu gehörendie so oft versprochene bessere Zusammenarbeit der Geheimdienste, dieimmer noch von Eifersüchteleien behinderte Kooperation derSicherheitsbehörden und die finanzielle und personelle Aufstockungder Polizei. Dazu gehören aber auch schärfere Kontrollen an denGrenzen, um Gefahren und Gefährder frühzeitig zu erkennen undbekämpfen zu können. Und dazu gehören schließlich die schnellereAbschiebung erkannter potenzieller Terroristen und die Abweisung vonIS-Kämpfern, die nach Deutschland zurückkehren wollen. Auch diedigitalen Netzwerke müssen besser überwacht werden. Auf Facebook &Co. können die Propagandisten und Rekrutierer des Islamischen Staates(IS) noch immer ziemlich frei Jugendliche radikalisieren. Und auchversenkbare Poller müssen für Deutschlands zentrale Plätze undVeranstaltungsorte angeschafft werden. Dass der Staat nicht jedenseiner Bürger überall und jederzeit schützen kann, leuchtet ein. Aberer kann aus den Erfahrungen mit dem Terror lernen und angemessen,zielgenau und auch hart reagieren.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell