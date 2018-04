Straubinger Tagblatt: Syriens bittere Aussichten

Straubing (ots) - Die internationale Gemeinschaft, vor allem dieEuropäer, werden in der Syrien-Frage nicht nur von humanitärerSolidarität angetrieben. Für sie geht es auch um Eigennutz. Denn wenndie Auffang-Staaten in der syrischen Nachbarschaft nicht unterstütztwerden, wandern Millionen von Flüchtlingen weiter, um irgendwo andersSchutz zu suchen - vor allem in der EU. Deshalb hat der Chef desWelternährungsprogramms Recht, wenn er darauf hinweist, dass dieVersorgung der Bürgerkriegsopfer in der Region billiger wird als dieIntegration in Europa.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell