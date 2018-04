Straubinger Tagblatt: Syrien - Keinem ist gedient

Straubing (ots) - Leidtragender eines militärischen Konflikteszwischen USA und Russland ist das syrische Volk. Denn so oder so, denvom langen Krieg geschundenen Menschen ist mit dem Duell derWeltmächte am wenigsten gedient. Wenn es etwas gibt, was die Syrer amwenigsten brauchen können, so sind dies noch mehr Raketen. Helfenwürde dagegen, wenn sich US-Präsident Donald Trump und RusslandsPräsident Wladimir Putin zusammensetzen und ernsthaft um eineFriedenslösung für Syrien ringen würden. Doch Drohungen sind wohleinfacher als komplizierte Verhandlungen, bei denen unklar ist, weram Ende sein Gesicht wahren kann.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell