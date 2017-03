Straubinger Tagblatt: Streit in der CSU: Seehofer, der immer noch Unersetzliche

Straubing (ots) - Es tritt wohl jetzt zu Tage, was schon langeschwelt: Die CSU-Abgeordneten ärgern sich über die gelegentlichselbstherrliche Art von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, dervon Mitmachpartei redet, aber gerne im Alleingang entscheidet. Derwiederum erblickt in den Parlamentariern instinktlose Provinzfürsten,die man zum Jagen tragen muss während er wegen der "Koalition mit demVolk" weiß, was der Souverän wirklich denkt und will. Neu ist dasnicht. Schon beim Amtsantritt Seehofers als Ministerpräsident wurdevorhergesagt, dass es die Fraktion mit der Einbindung des "freienRadikalen" Seehofer nicht leicht haben würde. Und so kam es dennauch. Immer wieder knirscht und kracht es zwischen der Fraktion alsselbst ernannter "Herzkammer der CSU" und dem Koalitionär mit demVolk. Aber immer wieder hat man sich auch eingekriegt - alles anderewäre selbstmörderisch. Dabei hat sich gezeigt, wer am Ende diebesseren Nerven hat: Horst Seehofer, der immer noch Unersetzliche.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell