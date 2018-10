Straubinger Tagblatt: Steuern Richtung Zukunft

Straubing (ots) - Nachfrage und Konsum lassen sich am besten amLaufen zu halten, wenn die Menschen am Ende des Monats mehr von ihremEinkommen zu Verfügung haben. Doch leider zeichnet sich jetzt schonab, dass die gedämpften Steuererwartungen zu heftigenVerteilungskämpfen in der großen Koalition führen werden. EinerRegierung aber, die schon strauchelt, wenn auf wirklich fette Jahre"nur" ziemlich gute folgen, würden die Bürger kaum zutrauen, sie auchdurch magere Zeiten zu steuern, die noch auf jede Hochphase gefolgtsind.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell