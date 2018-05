Straubinger Tagblatt: Bei der Steuer passt was nicht

Straubing (ots) - Viele Bürger spüren: Da passt etwas nicht. Jahrfür Jahr steigen die Einnahmen des Staates, zieht der Fiskus denBürgern und Unternehmen mehr Geld aus der Tasche, ein Einnahmerekordjagt den nächsten. In Berlin beten sie die schwarze Null an wie dasgoldene Kalb. Die Bundesrepublik hat laut OECD die höchste Steuer-und Abgabenquote. Und dennoch erleben die Steuerzahler tagtäglich,dass der Staat nicht in der Lage ist, mit ihm anvertrauten Geldseinen originären Pflichten nachzukommen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell