Straubinger Tagblatt: Zu Steinmeier Hohes Amt in schwierigen Zeiten

Straubing (ots) - In seiner ersten programmatischen Rede hatSteinmeier ein düsteres Bild von der Gegenwart gemalt, an manchenStellen vielleicht zu düster. Und doch hat er sich mit seinem klarenBekenntnis zur Freiheit, zur Demokratie und zur Verteidigung derwestlichen Werte in eine Linie mit seinem Amtsvorgänger gestellt,ebenso in seinem Bemühen, den Menschen Mut zu machen und sie zuermuntern, sich für das Gemeinwesen zu engagieren. Ein schwierigesUnterfangen. Seine Worte erreichen sicher den Kopf, aber auch dasHerz?