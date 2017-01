Straubinger Tagblatt: Städte- und Gemeindebund: Auf die Praktiker hören

Weitere Suchergebnisse zu "Praktiker":

Straubing (ots) - Für solche Forderungen wird die CSU regelmäßigtüchtig gescholten: Mehr Videoüberwachung, mehr Polizei, konsequenteAbschiebung abgelehnter Asylbewerber, eindeutige Klärung derIdentität von Migranten vor der Einreise, Wohnsitzauflagen fürFlüchtlinge. Doch genau diese Maßnahmen verlangt nun mit RolandSchäfer ein SPD-Bürgermeister aus dem SPD-regiertenNordrhein-Westfalen, der für rund 11.000 kreisangehörige Städte undGemeinden in ganz Deutschland spricht. Die Kommunen, die die Politikder Bundesregierung umsetzen, ja ausbaden müssen, schicken zu Beginndes Wahljahres ein klares Signal an die große Politik, allen voranKanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Sigmar Gabriel: So geht es nichtweiter. Ein weiterer Flüchtlingszustrom im Format von 2015 wäre kaummehr zu stemmen. Bei vielen Bürgern schwindet das Vertrauen, dass derStaat ihre Sicherheit gewährleisten kann, davon profitierenpopulistische Rattenfänger. Es wäre äußerst fahrlässig, dieRatschläge der Praktiker aus den deutschen Rathäusern zu ignorieren.