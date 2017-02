Straubinger Tagblatt: Zu Spionage/NSA Naiv im Neuland

Straubing (ots) - So wie bei den eifersüchtigen Ehepartnern istdie Frage nach Treue und Verlässlichkeit gerade bei politischenVerbündeten interessant. Den Feinden wird ohnehin alles zugetraut.Wenn Deutschland auf das Schnüffeln bei Freunden verzichtet, ist daseine feine Sache. Obwohl es manchmal vielleicht schon interessantwäre, etwas genauer zu wissen, was so alles läuft. Was etwa dieBriten in Sachen Brexit im Schilde führen. Oder was der neue Chef imWeißen Haus als Nächstes ausheckt ...Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell