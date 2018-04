Straubinger Tagblatt: In Spanien ist Wille nach Dialog gefragt

Straubing (ots) - Übergroß ist die Unterstützung für dieUnabhängigkeit in Katalonien nicht. Die spanische Zentralregierungkönnte mit Gesprächsbereitschaft und Zugeständnissen ohne Weiteresverhindern, dass die Konfrontation bis zum Äußersten weitergeht. Aberdazu gibt es seit Jahren keinen Willen. Im Gegenteil: Rajoys Parteiging in den vergangenen Jahren mit allen juristischen Mitteln gegendas katalanische Autonomiestatut vor. So wird das nichts. EtwasWillen zum Dialog wird er schon brauchen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell