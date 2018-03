Straubinger Tagblatt: Solidarisches Grundeinkommen, einen Versuch wert

Straubing (ots) - Wer immer es ernst meint mit der Zusammenführungder Gesellschaft, die nicht zuletzt wegen der stattlichen Zahl vonbislang auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbaren Menschenauseinandergedriftet ist, der sollte solche Vorstellungen jedenfallsnicht von vornherein ablehnen. Allein die Aussicht, dass in einemfortgeschrittenen Stadium dann einmal die gesamte Hartz-Bürokratieentfallen könnte, ist schon Anreiz genug, sich mit dem Themaeingehend zu befassen. Und wenn dann auch noch durch dieDigitalisierung größere Arbeitsplatzverluste befürchtet werden, dannsollte man nichts unversucht lassen, was den Arbeitsmarkt in Zukunftvariabler machen kann.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell