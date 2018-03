Straubinger Tagblatt: Söders neue Rolle

Straubing (ots) - Nun muss Markus Söder unter Beweis stellen, dasser auch die Rolle des Landesvaters ausfüllt. Dass er tatsächlich der"Manager Bayerns" und "Kümmerer" sein kann, als welcher er am Freitagangetreten ist. Dass er mehr ist als der Karrierist und Schmutzler,den nicht nur Horst Seehofer in ihm sieht. Steigende Zustimmungswertedeuten zumindest die Möglichkeit einer glaubhaften Wandlung an. Undvielleicht würde es das ehrliche Bemühen um die Menschen in Bayernunterstreichen, wenn Söder im Landtagswahlkampf nicht noch einmal dasStück "Böses Berlin, gutes München" in den Spielplan aufnimmt. Denndas ist bereits in der letzten Saison, sprich Bundestagswahl,durchgefallen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell