Straubinger Tagblatt: Siemens auf dem Weg in Richtung Holding

Straubing (ots) - Die einzelnen Siemens-Divisionen müssten nochselbstständiger und spezialisierter werden, um mit den jeweils bestenSpezialfirmen mithalten zu können. Niemand würde dann mehr fragen,warum mit den Gewinnen aus "Mobility" nicht die Verluste aus SiemensGamesa ausgeglichen werden. Denkt man diesen Ansatz zu Ende, kommtman Als Endzustand auf acht Einzelunternehmen, die in einer Holdingeher locker miteinander verbunden sind - was so etwas wie eineZerschlagung des Traditionsunternehmens bedeuten würde. Doch so weitmöchte Kaeser nicht gehen - noch nicht?Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell