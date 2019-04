Straubinger Tagblatt: Sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer

Finanztrends Video zu



Straubing (ots) - Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:Klimaschutz, Multilateralismus, Konfliktvermeidung, Frauenrechte,Abrüstung und humanitäre Hilfe - all das ist wichtig. Wenn jedochdeutsche Politiker, allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel, immerwieder darüber reden, Deutschland sei bereit, mehr Verantwortung zuübernehmen, ist das etwas dürftig. Denn dazu würde es zum Beispielgehören, mehr Personal für UN-Missionen bereitzustellen oder sichaktiver an der Suche nach Lösungen in Syrien zu beteiligen. Vor allemaber: In der Nato nicht mehr sicherheitspolitischer Trittbrettfahrerzu sein, sondern den Verteidigungsetat mittel- und langfristigangemessen anzuheben. Doch wie so oft hierzulande klaffen auch in derAußen- und Sicherheitspolitik Anspruch und Wirklichkeit weitauseinander.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell