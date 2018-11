Straubinger Tagblatt: Seehofer erkennt Wunsch nach Wandel

Straubing (ots) - Was aus der dürren Erklärung vom Freitagdeutlich wird: Seehofer fühlt sich tief verletzt und von seinerPartei im Stich gelassen. Schließlich, so argumentiert er immerwieder, sei er sich treu gelblieben, während andere ihre Haltunggeändert hätten. Gut möglich aber, dass ihm bei einem vorzeitigerenRückzug die Herzen aus den eigenen Reihen deutlich stärker zugeflogenwären, als jetzt. Denn immer wieder formulierten auchSeehofer-Unterstützer den Verdacht, er werde zu sehr von seinerAbneigung gegen seinen Amtsnachfolger an der Regierungsspitze, MarkusSöder, getrieben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell