Straubinger Tagblatt: Seehofer: Teure Abkehr von der Obergrenze

Nicht zuletzt unter dem Eindruck desTerroranschlags von Berlin hat sich einiges getan in der Flüchtlings-und Sicherheitspolitik. Außerdem sind in diesem Jahr bislangwesentlich weniger Asylsuchende nach Deutschland gekommen, die200.000er-Marke wird womöglich gar nicht überschritten. Angela Merkelallerdings sollte sich keinen Illusionen hingeben: Eine Abkehr vonder Obergrenze nach der Wahl und in eventuellenKoalitionsverhandlungen wird sich Horst Seehofer teuer bezahlenlassen. Spätestens bei der Postenverteilung und der Besetzung desInnenressorts. Joachim Herrmann steht bereit.