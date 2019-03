Straubinger Tagblatt: Schülerdemos - Was den Klimaschutz bremst

Finanztrends Video zu



mehr >

Straubing (ots) - Was würden die Eltern jener Kinder, die jetztunter ihrem Beifall auf die Straße gehen, tun, wenn die Politik dieForderungen aufnähme und den Kampf gegen die Erderwärmungentschlossen anginge? Wenn beispielsweise das Benzin wesentlichteurer würde, weil die Emissionen des Verkehrs eines der größtenProbleme sind? Wenn rigide Dämmungsvorschriften die Hausbesitzerbelasteten und das Bauen erheblich verteuerten? Was, wenn eineKohlendioxidsteuer, die auch wirklich eine erhebliche Reduzierung desTreibhausgas-Ausstoßes bewirken würde, das tägliche Leben auf nahezuallen Ebenen verteuerte? Was dann geschieht, dafür gibt es einLehrbeispiel. Emmanuel Macron hat versucht, die Benzinsteuer moderatzu erhöhen, und hat einen Gelbwesten-Sturm geerntet, der ihn zwang,dieses und einige weitere Vorhaben aufzugeben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell