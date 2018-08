Straubinger Tagblatt: Scherbenhaufen Rente

Straubing (ots) - Wer nicht sieht, dass solche Taktiererei zurLähmung jeglicher politischer Aktivitäten führt, der muss blind sein.Und wer nicht glauben will, dass dies wieder Wasser auf die Mühlenvon Populisten links und rechts ist, der wird bei den nächsten Wahlenwieder überrascht sein. Wie immer es nun weitergeht, es liegen einmalmehr viele Scherben herum. Bei einem Abendessen in den nächsten.Tagen wollen Angela Merkel und Andrea Nahles sie nun halbwegszusammenkehren. Am abermaligen Imageverlust der politischVerantwortlichen wird dies nicht mehr ändern.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell