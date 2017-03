Straubinger Tagblatt: Schäubles Etatentwurf: Klare Botschaft an die Wahlkämpfer

Straubing (ots) - Der mit allen Wassern gewascheneBundesfinanzminister nutzt seinen vorerst letzten Haushalt, um denWahlkämpfern sowohl in der eigenen Partei als auch beimKoalitionspartner SPD die Grenzen aufzuzeigen. Seine Botschaft istunmissverständlich: Der Bund schwimmt nicht in Geld, im Gegenteil,angesichts des Milliardenlochs im Entwurf ist weder Geld für einegroße Steuerreform vorhanden, die die Union verspricht, noch für neueSozialleistungen, die die SPD in Aussicht stellt. Deutlich höhereAusgaben für die innere und äußere Sicherheit, die Bundespolizei, dieBundeswehr und die Entwicklungshilfe, für die Forschung und fürdringende Investitionen in die Infrastruktur schränken den Spielraumerheblich ein. Natürlich rechnet sich Schäuble ein Stück weit ärmerals der Bundesfinanzminister wirklich ist, selbstverständlich findetsich in einem 335-Milliarden-Euro-Etat genügend Luft, umumzuschichten. Und doch legt Schäuble mit seinem Etatentwurf denFinger in die Wunde. Der Bund hat in den vergangenen Jahrenzahlreiche Lasten zusätzlich übernommen, außerdem werden als Folgeder Reform des Länderfinanzausgleichs die Zahlungen an die Länderdeutlich erhöht. Wer teure Wahlgeschenke verspricht, muss den Bürgernalso im Gegenzug erklären, an welcher Stelle er kürzen, sparen oderstreichen will. Man kann nun einmal jeden Euro nur einmal ausgeben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell