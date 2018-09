Straubinger Tagblatt: SPD zerfleischt sich im Fall Maaßen selbst

Straubing (ots) - Doch es muss auch in der SPD allen klar sein,dass wohl gar nicht mehr drin war. Innenminister Seehofer hatte sichklar hinter Maaßen gestellt. Dass er ihn einfach entlassen würde,konnte also niemand erwarten. Es ist also auch viel Scheinheiligkeitund Häme im Spiel, wenn nun gewisse Genossen genüsslich auf Nahleseinprügeln.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell