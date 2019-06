Straubinger Tagblatt: SPD-Vorsitz - Nicht auf Biegen und Brechen

Straubing (ots) - Nun ist immerhin klar, mit welchem Prozedere sieaus der Krise finden will. Eine Urwahl soll die Nahles-Nachfolgeklären. Und das ist gut so, denn etwas anderes als mehrParteiendemokratie hätte die Basis in dieser Lage nicht akzeptiert.Auch die Möglichkeit einer Doppelspitze entspricht der allgemeinenErwartungshaltung. Es werden sich Führungsteams um den Vorsitzbewerben können. Allerdings sollte die Partei sich nicht auf Biegenund Brechen ein Duo aus Frau und Mann verordnen. Denn eineErfolgsgarantie gibt es nicht, und nicht jede Doppelspitze arbeitetso harmonisch zusammen wie Annalena Baerbock und Robert Habeck vonden Grünen. Und die SPD demontiert im Zweifel auch ein Führungsteam.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell