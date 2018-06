Straubinger Tagblatt: SPD - Lehren aus dem Wahldebakel

Straubing (ots) - Wenn Andrea Nahles den nächsten Kanzlerkandiatennun weit eher bekannt geben will, ist damit allein nicht vielgewonnen. Auch das Kaninchen aus dem Hut mag mitunter zu überzeugen -solange Kaninchen und Hut eben wirklich zusammenpassen. Wichtigerist, dass die SPD tatsächlich ihre inhaltlichen Widersprüche in denGriff bekommt. Wenn Nahles in der Flüchtlingspolitik für denGemeinplatz "Wir können nicht alle bei uns aufnehmen" von den eigenenLeuten gleich zur AfD in die rechte Ecke gestellt wird, zeigt das,wie wenig die Partei derzeit intern über wichtige Fragen zudiskutieren vermag. Der Wähler will schlicht wissen, wofür die SPDsteht. Ob nun in der großen Koalition, wo sie den Schlagabtausch mitder Union nicht scheuen sollte, oder auch darüber hinaus.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell