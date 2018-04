Straubinger Tagblatt: Ruhe an der Tariffront teuer erkauft

Straubing (ots) - Vor allem der Bund muss nicht knausern. Dank desanhaltenden Booms in der Wirtschaft steigen die Steuereinnahmenkräftig, an Geld mangelt es nicht. Völlig anders stellt sich dagegendie Situation auf der Ebene der Städte und Gemeinden dar. Da wird dieKluft zwischen den Erfolgreichen und den Habenichtsen, den Reichen inden prosperierenden Regionen und den Darbenden in denstrukturschwachen Gegenden, immer größer. Sind die Gehaltserhöhungenfür die einen locker verkraftbar, stellen sie für die anderen eineweitere kaum zu schulternde Belastung dar.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell