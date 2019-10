Straubinger Tagblatt: Rufe nach Verbot von Silvesterknallern - Für ein gutes Miteinander

Straubing (ots) - Wer sich ein Silvester ohne Feuerwerk nichtvorstellen kann, soll auch weiterhin seine Lieblingsknaller in dieLuft jagen können. Bloß eben nicht in der dichtbesiedeltenInnenstadt, wo die Gefährdung und gesundheitliche Belastung vonMensch und Tier durch die schiere Masse der Feuerwerkskörper sehrhoch ist. Persönliche Freiheit hört da auf, wo andere Menschendeutlich leiden. Asthmakranke, die für mehrere Tage die Stadtverlassen müssen, weil sie schlecht Luft bekommen. Immer häufigerpassiert es, dass wir an großen Feiertagen aus den Augen verlieren,worum es eigentlich geht. Silvester, das heißt gemeinsam mit Freundenund Fremden feiern, dass man das Jahr überstanden hat und das nächstehoffentlich noch viel besser wird. Dies bei einer Lasershow mit Musikund Sekt zu tun, statt mit Geknall, ist ein kleiner Preis, den mangerne bereit ist zu zahlen, wenn dafür alle mitfeiern und Spaß habenkönnen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell