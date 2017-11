Straubinger Tagblatt: Rückschlag für Airbus-Riesenjumbo

Straubing (ots) - Auch in Dubai konnte das europäischeVorzeigeunternehmen Airbus nicht aus der Auftragsflaute für denerfolgsarmen A380 ausbrechen. Die Airlines meistern das zunehmendePassagiervolumen daher auch mit mittelgroßen Flugzeugen. So wurdeauch bei Airbus zuletzt das Wachstum durch kleine Zweistrahlererzielt. Insbesondere der geringere Spritverbrauch spricht dafür,dass dies so bleibt. Sollte dieser Trend anhalten, könnte sich derA380 - das Symbol europäischer Ingenieurskunst - als größteFehlinvestitionen der jüngeren Luftfahrtgeschichte entpuppen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell