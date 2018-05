Straubinger Tagblatt: Rituale und Überraschungen bei der Haushaltsdebatte

Straubing (ots) - Merkel kontra Scholz in Fragen der Finanz- undVerteidigungspolitik, Nahles kontra Dobrindt in Fragen derFlüchtlingspolitik, diese große Koalition braucht schon in den erstenWochen keine Opposition, sondern erledigt deren Geschäft gleichselber mit, indem sie die in den Koalitionsverhandlungen nurnotdürftig gekitteten Gegensätze sofort wieder zum Vorschein kommenlässt. So belegt bereits die erste Generaldebatte, wie spannend undkonfliktreich diese Legislaturperiode wird - ganz ohne die Ritualeeiner Haushaltsdebatte.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell