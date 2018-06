Straubinger Tagblatt: Richard Grenell - Ein Anti-Diplomat als Botschafter

Straubing (ots) - Das Interview, das der Botschafter dem PortalBreitbart gegeben hat, ist ein Affront, wie er unter Freunden nurselten vorkommt. Grenell ist ein Anti-Diplomat, dem offenbar niemandgesagt hat, was genau in seiner Stellenbeschreibung steht. Oder esinteressiert ihn schlechtweg nicht. Agitation und Propaganda vonrechts gehören jedenfalls nicht zu seinen Aufgaben. Wenn erkonservative Kräfte in Europa stärken will, die "gegen dasEstablishment" sind, hat er den falschen Job. Die USA würden sichauch verbitten, wenn der deutsche Botschafter in Washington offen dieDemokraten unterstützte.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell