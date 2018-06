Straubinger Tagblatt: Reform der Euro-Zone - Der kleinste gemeinsame Nenner

Straubing (ots) - Wenn Frankreich seine Reformen in Angriff nehme,werden die Nachbarn im Osten schon bereit sein, großzügig ihreSchatulle zu öffnen und mehr Risiko in der Euro-Zone zu übernehmen,war Emmanuel Macron sich sicher. Ein Irrtum: Der Investitionshaushaltwird lediglich Mittel im "unteren zweistelligen Milliardenbereich"bekommen, nicht Hunderte Milliarden, und der europäischeWährungsfonds nur mit kurzfristigen Krediten helfen, wenn ein Landunverschuldet in Not geraten ist. Wenn Angela Merkel und Macron alsoin knapp drei Wochen auf dem EU-Gipfel die deutsch-französischenPositionen vorstellen, wird es sich um den kleinsten gemeinsamenNenner handeln. Ob das ausreichen wird, um Europa zu stärken und zueinen, ist zu bezweifeln.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell