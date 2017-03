Straubing (ots) - Man gab sich einem Moment der Trauer hin. Aberdanach war die Reaktion der Briten ein trotziges "Weiter so". Angstwill man sich nicht machen lassen. Denn man weiß: Der Terrorismus hatnicht gesiegt, wenn er nicht terrorisieren kann. Das dürfte die besteAntwort auf den Terror sein, den eine offene Gesellschaft formulierenkann. Man bleibt weiter offen. Man bleibt weiterhin eine tolerante,demokratische und meinungsfreudige Gesellschaft. Man konnte derbritischen Premierministerin Theresa May nur beipflichten, als sie imUnterhaus, dem Ziel des Attentäters, erklärte, dass die Werte, diedas Parlament symbolisiert, wie freie Rede, Menschenrechte, Freiheitund Rechtsstaatlichkeit, "von allen freien Menschen in der ganzenWelt" geteilt werden und sich angesichts der Bedrohung durch denTerror durchsetzen werden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell