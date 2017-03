Straubinger Tagblatt: Zu Predigten in Moscheen Genauer hinsehen

Straubing (ots) - Auch dort, wo die Schwelle für eine Beobachtungdurch den Verfassungsschutz noch nicht überschritten ist, muss dieGesellschaft deutlich genauer als bisher beobachten, welche Inhaltein wessen Auftrag in welcher Moschee verbreitet werden. Ohne diesesWissen wäre jede weitere Diskussion über ein mögliches Islamgesetz,den Islam-Unterricht an deutschen Schulen oder die Ausbildung vonImamen in Deutschland sinnlos. Religionsfreiheit ist ein hohes Gut,doch sie darf von niemandem missbraucht werden, um zu Unfrieden, Hassund gesellschaftlicher Spaltung aufzurufen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell