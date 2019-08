Straubinger Tagblatt: Pkw-Maut - Furcht vor der Rache der Autofahrer

Straubing (ots) - Das einzige, was die Regierenden an derEinführung einer Pkw-Maut in Deutschland hindert, ist die Furcht vorder Rache der Autofahrer an der Wahlurne. Wenn die Steuerquellenjetzt bald weniger stark sprudeln, die Belastungen für dieöffentlichen Haushalte aber steigen, dann könnte es sein, dass dieseFurcht irgendwann doch überwunden wird.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell