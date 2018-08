Straubinger Tagblatt: Pflege bleibt ein Pflegefall

Straubing (ots) - Vieles von dem, was Spahn will, steht ersteinmal nur auf dem Papier. Die Pflegekräfte fallen nicht vom Himmel,die Personalprobleme werden sich in der Altenpflege möglicherweisesogar noch verschärfen, wenn die Kliniken, die besser bezahlen, dasPersonal von den Pflegeheimen abwerben, um die gesetzlichen Vorgabenzu erfüllen. Und für viele kleine Krankenhäuser, die ums Überlebenkämpfen, aber für die Grundversorgung in den ländlichen Räumenunverzichtbar sind, kann sich die Situation sogar noch verschärfen.Insofern ist das Gesetz zwar ein Anfang, aber noch lange nicht dasEnde. Die Pflege bleibt ein Pflegefall. Und Jens Spahn hat auch inZukunft noch jede Menge zu tun in seinem Ressort.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell