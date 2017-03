Straubinger Tagblatt: Zu Opel Fahrt ins Ungewisse

Straubing (ots) - Die geplanten Einsparungen von 1,7 MilliardenEuro, die Tavares errechnet hat, lassen sich allein durchMengeneffekte beim Einlauf und ähnliches nicht erzielen. Das kannschon eher durch die angekündigte Zusammenführung von Plattformengelingen, was aber dann zwangsläufig zu Lasten von bestimmtenStandorten gehen wird. So wird also das, was sich um Opel herumabspielt, vor allem für die Beschäftigten eine Fahrt ins Ungewisse.Dass hier nach VW Europas zweitgrößter Autokonzern entsteht, istkeine Garantie für Arbeitsplätze.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell