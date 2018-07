Straubinger Tagblatt: Ökostrom - Ordnung in die Energiewende

Straubing (ots) - Es ist immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellenzu vergüten, der zu einem großen Teil gar nicht gebraucht wird, weiler in Zeiten anfällt, in denen ohnehin mehr als genug vorhanden ist.Außerdem laufen zeitgleich konventionelle (Kohle-)Kraftwerke, ummögliche Schwankungen auszugleichen. Bezahlen müssen die Verbraucherden überschüssigen Ökostrom trotzdem. Es wird Zeit, dass dieRegierung Ordnung in die Energiewende bringt. Der Bau der großenStromtrassen geht zu langsam voran, es fehlen Stromspeicher, umüberschüssige Energie zu speichern.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell