Straubinger Tagblatt: Null Toleranz gegenüber sexuellen Übergriffen in der Bundeswehr

Straubing (ots) - Soldatinnen aber auch Soldaten, die Übergriffenzum Opfer gefallen sind, müssen sicher sein können, dass sieernstgenommen werden. Dass ihnen geholfen und den Vorwürfennachgegangen wird. Dass sie nicht zu hören bekommen: Stell dich nichtso an. So verantwortungsvoll sich die allermeisten Offiziere undUnteroffiziere verhalten: Der Bericht des Wehrbeauftragten ist vollmit abstoßenden Beispielen von Vorgesetzten, die bei derDienstaufsicht versagt haben. Das aber kann sich eine Armee, die zueinem attraktiven Arbeitgeber der Republik werden soll, einfach nichterlauben. Respekt. Das ist es, was vor allem jungen Soldaten stärkervermittelt werden muss.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell