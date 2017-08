Straubinger Tagblatt: Nordkorea-Sanktionen - Der chinesische Hebel

Straubing (ots) - Mit den am Montag verkündeten Importstops fürEisen, Eisenerz, Kohle und Meeresfrüchten setzt Peking denWirtschafts-Hebel an. Und damit kann das Reich der Mitte denMachthabern in Pjöngjang wirklich wehtun. Es bleibt abzuwarten, obChina wirklich ernst macht, oder nur eine Nebelkerze zündet.Vielleicht gelingt es mithilfe der Chinesen, Diktator Kim endlich zudisziplinieren. Dazu allerdings werden auch die USA noch ihrenBeitrag leisten müssen. Es ist zu hoffen, dass Trump nun verbalabrüstet. Es muss alles getan werden, um Kim zu Verhandlungen zubewegen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell