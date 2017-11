Straubinger Tagblatt: Noch einmal große Koalition

Straubing (ots) - Selbst wenn es die SPD-Spitzenpolitiker noch sooft wiederholen: Die große Koalition ist nicht abgewählt! Trotzerheblicher Stimmenverluste reicht es weiterhin zum gemeinsamenRegieren. Natürlich lässt sich nicht einfach beiseitewischen, dassCDU, CSU und SPD bei den Wählern immens an Vertrauen verloren haben.Daraus gilt es die richtigen Lehren zu ziehen. Doch auch denoffenkundigen Regierungsauftrag zu ignorieren, hieße, denWählerwillen nicht ernst zu nehmen. Und dabei ist die SPD gar nichtmal in einer schlechten Verhandlungsposition: Will CDU-Chefin Merkelweiterhin Kanzlerin bleiben, muss sie dem letzten möglichenKoalitionspartner weit entgegenkommen. Geht es der SPD tatsächlich umInhalte wie Familiengeld, Solidarrente oder Bürgerversicherung, dannmuss sie jetzt zuschlagen. Komme, was wolle.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell