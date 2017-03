Straubinger Tagblatt: Niederlande-Wahl/EU: Ein Lehrstück gegen rechts

Straubing (ots) - Ob Front National in Frankreich oder AfD in derBundesrepublik - hinter den Parteien und Gruppierungen, die nur dasSammelbecken der Unzufriedenen sind, stecken Ängste, die manernstnehmen muss. Auch auf europäischer Ebene. Es ist naiv, zuglauben, die EU brauche bloß mehr bunte Prospekte und Anstecknadeln,um für die Idee dahinter und vor allem für die politischeNotwendigkeit gemeinsamer und abgestimmter Politik zu werben.Protektionismus löst weder in ökonomischer noch in politischerHinsicht Probleme, er schafft lediglich neue. Aber dieseBinsenweisheit muss die EU erlebbar machen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell