Straubinger Tagblatt: Neuer US-Präsident Trump: Bislang nur Leerformeln

Straubing (ots) - Immerhin, Bundeskanzlerin Angela Merkel undUS-Präsident Donald Trump haben bei ihrem Telefonat am Samstag einengemeinsamen Nenner gefunden: Die kürzlich erst von Trump als obsoleterklärte Nato hat nun plötzlich eine "fundamentale Bedeutung" fürFrieden und Stabilität, Deutschland und die USA wollen ihreBeziehungen weiter vertiefen und gemeinsam gegen den Terrorismuskämpfen. Klingt vernünftig, doch es sind zunächst einmal nurLeerformeln. Einen Tag später sah sich Merkel in der Pflicht, die vomneuen Mann im Oval Office verfügten Einreiseverbote für Muslime zukritisieren. Sie hat rasch Position bezogen, was nichtselbstverständlich ist.