Straubinger Tagblatt: Nahostkonflikt - Keine Lösung in Sicht

Die Eskalation dieser Tage ist also nur derjüngste in einer Reihe deutlicher Hinweise an die internationaleGemeinschaft, sich doch bitte vom Ziel einer Zweistaatenlösung zuverabschieden. Auch wenn man die Situation der Palästinenser alsStaatenlose bedauern mag: Es ist besser, darüber nachzudenken, wieden Menschen unter den Bedingungen des Status quo geholfen werdenkann, als über eine Optimallösung zu fabulieren, die doch nieRealität werden wird.