Straubinger Tagblatt: Nachbeben an der Weser

Der Sozialdemokrat übernimmt Verantwortung fürdie beispiellose Schlappe am 26. Mai, bei der seine Partei erstmalsin der Geschichte der Bundesrepublik nur zweite Kraft hinter der CDUgeworden ist. Die Grünen konnten sich aussuchen, ob sie sich derUnion oder der SPD als Juniorpartner andienen wollen. Sie entschiedensich für Sielings Genossen. Er hätte schon am Wahlabend seinenRücktritt erklären können. Dann jedoch wäre seine Partei nochverunsicherter und geschwächter in die Verhandlungen gegangen. Sokonnte Sieling sie immerhin mit der Autorität des Amtsinhabersführen. Das war ziemlich schlau.