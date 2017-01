Straubinger Tagblatt: NPD bleibt erlaubt: Folgerichtiges Urteil

Straubing (ots) - Die NPD bleibt erlaubt. Diese Entscheidung desBundesverfassungsgerichts ist bedauerlich, in der Sache aberfolgerichtig. Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle gab derrechtsradikalen Partei nicht etwa einen demokratischen Persilschein.Im Gegenteil. Die Partei ist im Kern verfassungsfeindlich. Allein,sie ist zu schwach, um ihre Ziele auch umsetzen zu können. Die Hürdenfür ein Parteiverbot liegen hoch und die Karlsruher Richter haben zumersten Mal seit mehr als 60 Jahren die Grenzen dafür neu ausgelotet.Das ist zu begrüßen. Die NPD ist eine "sterbende Partei", sagte derdamalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) bereits vorJahren. Sie ist inzwischen praktisch bedeutungslos und daher garnicht in der Lage, den demokratischen Rechtsstaat überhaupt inBedrängnis zu bringen. Die Aktivitäten einer solchen politischenGruppierung muss ein Land eben aushalten und im Zweifel mit derPolizei die Umtriebe der Rechtsradikalen in die Schranken weisen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell