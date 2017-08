Straubinger Tagblatt: Migrationsgipfel in Paris: Ehrgeizige Notwendigkeit

Straubing (ots) - Derzeit beschränkt sich europäisches Handelnnoch (wenn auch aus verständlichen Gründen) zu sehr auf die Nothilfeund (aus weniger verständlichen Gründen) auf die Frage, welches Landin welchem Zeitraum wie viele Flüchtlinge aufnehmen sollte oder ebennicht. Das alles hätte man sich schenken können, wenn man schon vorJahrzehnten mehr Interesse für Afrika aufgebracht hätte. Dennochverdient Emmanuel Macrons Vorstoß Lob. Zwar muss auch er zeigen, waser kann, und will auf diplomatischem Parkett glänzen. Aber der Druckder Verhältnisse macht diesen Versuch umso notwendiger. Denn nach wievor sterben Menschen auf der Überfahrt oder machen sich von ihrerHeimat auf in Richtung Norden und damit direkt in die Arme derSchlepper.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell