Straubinger Tagblatt: Mietpreisbremse im öffentlichen interesse

Da haben viele Vermieter vergeblich gehofft,dass ihnen das Bundesverfassungsgericht einen Freibrief erteilt, auchin Zukunft die Mieten nach Gutdünken anzuheben. Die Ansicht derKlägerin und des Berliner Landgerichts, die Mietpreisbremse greifeüber Gebühr in das Eigentumsrecht von Immobilieneigentümern ein,teilen die Karlsruher Richter nicht. Im Gegenteil: Sie haben in ihremUrteil klargestellt, dass die Bremse sogar "im öffentlichenInteresse" sei: Es gehe darum, der "Verdrängung wenigerleistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragtenStadtteilen entgegenzuwirken". Die große Koalition ist also mit ihrenPlänen zur Verschärfung der Mietpreisbremse auf der sicheren Seite.