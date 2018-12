Straubinger Tagblatt: Merz sucht seine Rolle

Straubing (ots) - Nein. Im Kabinett ist derzeit kein Platz fürFriedrich Merz. Und das weiß er auch. Aber er ist seit Hamburg wiederim Spiel. Und das nützt er aus. Trotz seiner Niederlage ist er starkgenug, um alleine durch seine Anwesenheit die neue ParteichefinAnnegret Kramp-Karrenbauer unter Druck zu setzen, die auf ihn undseine Anhänger angewiesen ist. Doch vorerst bleibt er, gerade weil erals Außenstehender nicht in das System Merkel eingebunden ist, fürseine Anhänger das, was er bereits in Hamburg war - die Verheißungauf eine bessere Zukunft. Ohne es beweisen zu müssen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell